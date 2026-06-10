В подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра увеличивается число иностранных наемников, сражающихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил российский губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, количество живой силы на правобережье Днепра увеличивается в целом. При этом чиновник отметил, что в числе военнослужащих становится все больше наемников, для которых не имеет значения, на чьей стороне воевать.

«Мы видим, что на правом берегу [Днепра] все больше и больше увеличивается количество именно живой силы, в составе которой все больше и больше (...) появляется лиц, которые приезжают из различных стран», — сказал глава региона.

Ранее Сальдо заявил, что Киев не проявляет встречного движения по отношению к мирным инициативам России в Херсонской области. Он напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала помочь жителям Херсона воссоединиться или хотя бы встретиться с родственниками с левого берега Днепра.