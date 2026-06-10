Минобороны назвало число сбитых за ночь над Россией беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск вторника до 7:00 мск среды.

Как уточнили в министерстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей.

Также дроны были уничтожены над Краснодарским краем, Московским регионом, республикой Крым и акваторией Черного моря.

До этого в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 292 украинских беспилотника самолетного типа. По информации ведомства, дроны сбили в период с 8:00 до 20:00 мск.

Ранее Чебоксары подверглись ракетной атаке.