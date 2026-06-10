Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь отвлечь внимание от провалов на фронте, атакуют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Цели ударов объяснил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

«Когда надо скрыть их (ВСУ) поражение, потерянный какой-нибудь населенный пункт или провал фронта, они всегда отвлекают внимание тем, что бьют по атомной станции или ее периферии. Ну и для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности», — объяснил Балицкий.

5 июня ВСУ атаковали ЗАЭС, нарушив объявленный режим тишины. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Ульянов заявил, что МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение ВСУ гарантий прекращения огня близ ЗАЭС.