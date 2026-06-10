В иранском портовом городе прозвучали взрывы

В иранском портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик прозвучали взрывы. Об этом сообщил телеканал Press TV в социальной сети X.

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«Сообщается о звуках взрывов в Бендер-Аббасе и на островах Кешм и Сирик в Иране», — говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование Пентагона сообщило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет Apache. Командование объявило, что удары станут «соразмерным ответом» на атаку на американский вертолет.