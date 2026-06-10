В Иране предупредили об ответе на удары США

Иран ответит на удары США по территории Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«Иран, как он предупредил несколько часов назад, даст однозначный ответ на американскую агрессию, которая совершается под предлогом крушения вертолета “Апач”», — говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование Пентагона сообщило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет Apache. Командование объявило, что удары станут «соразмерным ответом» на атаку на американский вертолет.