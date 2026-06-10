Иран сбил американский беспилотник

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил американский БПЛА MQ-9 Reaper в провинции Бушер (Иран), передает агентство Mehr.

© Московский Комсомолец

Со ссылкой на пресс-службу КСИР отмечается, беспилотник приближался со стороны северной части Персидского залива, был перехвачен и уничтожен подразделениями противовоздушной обороны. «Беспилотник США MQ-9 Reaper» сбит «над округом Джем (провинция Бушер)».

До этого Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) проинформировало: американские военные завершили удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждается, в ходе операции были поражены объекты ПВО Ирана, наземные станции управления и РЛС наблюдения у Ормузского пролива.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что упавший у берегов Омана вертолет Apache AH-64 был якобы сбит иранскими войсками, и Штаты обязаны будут ответить на это. Оба пилота вертолета были спасены. Позднее CENTCOM сообщило о начале ударов по Ирану в ответ на атаку американского вертолета.