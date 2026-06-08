Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, украинские дроны также были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Черным морем.

В общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 95 беспилотников в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.