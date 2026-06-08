ВС России дроном «Герань» потопили украинский катер в Черном море

Вооруженные силы России ударом беспилотника «Герань» уничтожили патрульный катер армии Украины в акватории Черного моря. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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— Кадры уничтожения патрульного катера Вооруженных сил Украины специалистами войск беспилотных систем ВС России с применением беспилотного летательного аппарата «Герань» в акватории Черного моря, — передает сообщение оборонного ведомства ТАСС.

Кроме того, армия России за прошедшие сутки нанесла удар по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.

Минобороны ранее сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Успеха добились подразделения «Южной» группировки войск.

До этого глава государства Владимир Путин заявил, что Россия полностью взяла под контроль территорию Луганской Народной Республики и свыше 85 процентов территории ДНР.