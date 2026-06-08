Латвия объяснила инцидент с беспилотником

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис и заместитель начальника Объединенного штаба Вооруженных сил страны, бригадный генерал Каспарс Здановскис, представили детали нейтрализации украинского беспилотника, который проник в воздушное пространство республики 8 июня. Согласно заявлению ведомства, летательный аппарат оказался над территорией Латвии в результате воздействия российской электромагнитной борьбы, приведшей к нарушению навигации.

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«Наши датчики работают, координация с союзниками эффективна. Мы способны выполнять поставленные задачи и продолжим укреплять наши возможности противовоздушной обороны на восточной границе, куда уже направлены дополнительные подразделения вооруженных сил», — подчеркнул Райвис Мелнис.

Инцидент развивался поэтапно: в 09:20 датчики зафиксировали угрозу, после чего с базы Шяуляй в Литве были подняты французские истребители Rafale из состава миссии НАТО. После визуального обнаружения и определения траектории полета в 10:05 объект был сбит над Берзгалеской областью. В настоящий момент специалисты проводят детальный анализ обломков, чтобы установить происхождение и назначение устройства.

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В Министерстве обороны Латвии подчеркнули, что подобные случаи участились в последние месяцы, что связывают как с техническими сбоями систем навигации из-за работы средств радиоэлектронной борьбы, так и с преднамеренным тестированием возможностей ПВО стран НАТО. В связи с этим в приграничных районах сохраняется режим повышенной бдительности.

Официальные лица также опровергли циркулирующие в сети предположения о том, что через воздушное пространство Латвии осуществляется проведение операций украинских сил. В ведомстве заявили, что будут привлекать к строгой ответственности всех, кто распространяет подобные заявления.