Назван тип иранских ракет, атаковавших Израиль

В продолжающихся атаках по объектам на территории Израиля аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции использовали твердотопливные баллистические ракеты семейства Khaybar Shekan ("Разрушитель замков").

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Как отметил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, запуски осуществлялись сразу с нескольких ракетных баз, дислоцирующихся в разных районах Исламской Республики. Судя по обнародованным видеоматериалам, средства поражения стартовали как залпами по несколько штук, так и поодиночке.

Часть из них была перехвачена средствами противоракетной обороны, но боевые части некоторых из них сумели прорваться и поразить назначенные цели.

Khaybar Shekan имеет несколько модификаций, в том числе с гиперзвуковым маневрирующим блоком, против которого практически бессильна израильская ПРО.