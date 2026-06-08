Иран предупредил о начале опасной игры

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ответной атаке на израильские объекты нефтехимической промышленности и пригрозил тяжелыми последствиями Израилю за продолжение ударов по территории Исламской Республики. Об этом сообщает IRNA.

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«Бойцы Воздушно-космических сил (ВКС) КСИР в ответ (...) нанесли ракетный удар по аналогичным объектам в Хайфе. Предупреждаем: совершая действия против гражданских целей и нанося удары по нефтяным предприятиям, израильский враг начал опасную игру, масштабы которой охватят все энергетические объекты в регионе», — отмечается в заявлении.

В КСИР добавили, что последствия возможной атаки для мировой экономики «лягут на США, как на главного поджигателя этого конфликта».

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