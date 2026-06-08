Самолеты Североатлантического альянса (НАТО) ликвидировали беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в Reuters, ссылаясь на заявление латвийской армии.

— По меньшей мере один беспилотник, как подтвердил представитель армии, вошел в воздушное пространство Латвии со стороны России, — уточнили в публикации агентства.

Власти страны объявляли воздушную тревогу в восточных краях республики, однако на данный момент ее уже отменили. Гражданам также рекомендовалось не выходить на улицу.

23 мая дрон также упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке Латвии неподалеку от границы с Белоруссией. При контакте с водой он сдетонировал. Никто не пострадал.

Кроме того, в начале мая в стране произошел политический кризис, когда в воздушное пространство республики залетели еще два украинских беспилотника. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку, за чем последовала отставка и всего правительства.

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Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Украина не станет щадить другие страны, а будет использовать их в своих «нечистоплотных интересах».