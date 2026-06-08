Очевидцы сняли удары иранских ракет по Израилю

Появились видео, снятые очевидцами, на которых запечатлены удары иранских ракет по израильским городам. Все три ролика объединяет одна деталь: на них практически не видно активной работы израильских систем противовоздушной обороны, которые в марте действовали довольно интенсивно.

В первом видео, снятом в городской застройке на севере страны, на фоне слышен вой сирены воздушной тревоги. Ракета на полной скорости летит к цели, не встречая никакого сопротивления. Сам момент попадания скрыт зданиями, стоящими на переднем плане, но видна яркая вспышка в момент поражения цели.

Во втором ролике, снятом с улицы, видно сразу несколько ракет, атакующих Израиль. Одна из них резко устремляется к цели и поражает ее, в результате чего неподалеку от оператора происходит мощный взрыв.

Самолеты прекратили летать в небе над тремя странами

Третье видео снято издалека: оператору удалось запечатлеть вспышку при попадании ракеты.

Создается впечатление, что иранские ракеты не встречают серьезного противодействия.

Напомним, что в воскресенье конфликт на Ближнем Востоке вновь перешел в активную фазу. Иран атаковал Израиль, заявив, что это ответная мера на нарушение перемирия в Ливане. В ответ израильские военные нанесли удар по иранским объектам.