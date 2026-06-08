Боеготовность британских подлодок упала до ноля

Королевские ВМС Великобритании столкнулись с ситуацией, когда их подводный флот оказался негоден к боевой службе. Все пять атомных субмарин типа Astute находятся в базах на техническом обслуживании или ремонте.

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Речь идет о кораблях Astute, Ambush, Artful, Audacious и Anson. Шестая подлодка серии, Agamemnon принята в состав ВМС совсем недавно и еще не готова к выходу в море. Причем ее постройка длилась 13 лет - рекорд для британского флота.

"Соединенное Королевство выглядит беззубым на фоне растущей активности ВМФ России в Северной Атлантике и Арктике", - приводит Military Watch Magazine слова бывшего первого морского лорда Великобритании адмирала Алана Уэста.

Это особенно актуально в связи с тем, что Англия активно участвует в конфликте на Украине.

Подводные лодки с баллистическими ракетами являются важным условием проецирования силы, так как сухопутные войска и надводный флот Британии за последние два десятка лет значительно сократились.

Проблема с английскими субмаринами стала следствием хронической перегрузки технической инфраструктуры ВМС, она привела к неоправданно долгим срокам обслуживания и ремонта кораблей, резкому снижению уровня их боеготовности.

Великобритания производит современные субмарины - это единственная сфера, где ОПК страны выпускает передовые продукты, - но поддерживающая их промышленная база не справляется с обеспечением атомного флота, считают опрошенные изданием эксперты

Ранее о падении боеготовности британских субмарин сообщил Telegraph.