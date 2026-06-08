КСИР атаковал позиции антииранских группировок в Ираке

Иранское агентство Tasnim, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР), передаёт, что военное подразделение нанесло удары по позициям антииранских вооружённых группировок в иракском городе Сулеймания, расположенном на севере Ирака.

"КСИР сообщил о нанесении ударов по местоположению террористических группировок в иракском городе Сулеймания", - пишет издание.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее МИД Ирана заявил о нанесении ударов по нескольким военным целям в Израиле.