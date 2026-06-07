Британия осталась без атомных подлодок

Все атомные подводные лодки Великобритании выбыли из строя и находятся на техобслуживании. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Весь флот боевых атомных подводных лодок, имеющийся в распоряжении Военно-морских сил (ВМС), находится в порту (...) Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая подлодка, поступившая на службу, пока не готова к выполнению задач», — приводит издание слова источников.

Также авторы материала добавили, что новые подлодки класса Dreadnought не поступят на службу еще много лет.

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