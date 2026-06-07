Над Севастополем сбили 18 БПЛА

Силы ПВО сбили 18 беспилотников Вооруженных сил Украины над Севастополем в ходе отражения атаки БПЛА. Никто не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в "Максе".

"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес. Никто из людей не пострадал", - написал Развожаев.

Он уточнил, что спасательная служба Севастополя зафиксировала падение осколков от сбитого БПЛА на дорогу в одном из СНТ на Фиоленте.