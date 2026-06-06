Над Севастополем уничтожили десятки беспилотников ВСУ

Над Севастополем за сутки военные уничтожили 58 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в Telegram.

Глава отметил, что за минувшие сутки в Севастополе восемь раз звучала воздушная тревога.

Развозжаев рассказал, что в результате атак никто не пострадал. Урон был нанесен семи многоквартирным домам, одному автомобилю и объекту розничной торговли.

Минувшей ночью Ленинградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).