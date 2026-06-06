Глава Санкт-Петербурга сообщил о масштабной атаке на город

Утром в субботу, 6 июня, Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в Telegram-канале.

Он проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО), призвав горожан не выходить на улицу. Беглов также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

По данным главы Ленинградской области Александра Дрозденко, над территорией региона сбито 86 беспилотников.

Тем временем Минобороны России сообщило об уничтожении 376 украинских дронов над регионами России. Под удар, в частности, попали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Новгородская, Орловская и Псковская области.