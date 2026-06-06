В США сообщили о запуске Ираном дронов в сторону Ормузского пролива

Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что американские силы перехватили дроны, запущенные в сторону стратегической водной артерии — Ормузского пролива. Их целями могли быть коммерческие суда или военные объекты.

Подробности инцидента не раскрываются. Официального подтверждения от Пентагона и комментариев иранской стороны пока не поступало.

Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана

Ситуация в регионе Персидского залива остается крайне напряженной на фоне продолжающегося с февраля конфликта.

Ранее Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив и учредил специальную структуру PGSA, что вызвало резкий протест арабских государств залива.