Герой России Наран Очир-Горяев погиб в зоне СВО

Героем России Наран Очир-Горяев, который является заместителем командира батальона и старшим лейтенантом, погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в мессенджере MAX.

Очир-Горяев является уроженцем республики. По словам Хасикова, старший лейтенант с первых дней проведения спецоперации находился на передовой. Он принимал участие в операциях за освобождение Соледара, Северска и других населенных пунктов.

Глава Калмыкии уточнил, что Очир-Горяев получил по приказу Владимира Путина звание Героя России за проявленные мужество и героизм во время выполнения боевых задач. Хасиков отметил, что подразделение под командованием старшего лейтенанта действовало профессионально и с минимальными потерями.

"Для Калмыкии, всей страны и для меня лично – это огромная потеря. Очир-Горяев был человеком исключительной храбрости и силы духа. Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан", – добавил глава Калмыкии.

Он выразил искренние соболезнования родственникам и боевым товарищам погибшего. Хасиков пообещал оказать всю необходимую помощь семье Очир-Горяева.