Нехватка личного состава является самой главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал президент России Владимир Путин в разговоре с представителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава», — рассказал президент.

Он отметил, что принудительная мобилизация на территории республики дает 15-16 тысяч человек в месяц, а украинских мужчин отлавливают «как собак».

Ранее президент России заявил, что планы «заключить сделку» и «контролировать весь Донбасс» не исключают друг друга. Он добавил, что Россия хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе тех, которые были достигнуты с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.