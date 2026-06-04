У границ РФ заметили западные самолеты-разведчики

У границ России заметили британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1, а также американское воздушное судно Bombardier Artemis II. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации издания, британский самолет вылетел с военной авиабазы в Норвегии, после чего приблизился к территории России и взял курс на юг. Маршрут воздушного судна следует вдоль российской границы. В данный момент Poseidon летит над Латвией.

В свою очередь, американский самолет вылетел из Румынии. Его курс также пролегает параллельно границе России.

«Небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier Artemis II вылетел из Румынии, где он базируется на постоянной основе. Борт пересек территорию Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а затем начал летать по траектории петли параллельно границе РФ между двумя последними странами», — сообщает издание.

Ранее самолет радиоэлектронной разведки Швеции совершил полет вдоль российской границы в районе Мурманской области.