У границ РФ заметили западные самолеты-разведчики
У границ России заметили британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1, а также американское воздушное судно Bombardier Artemis II. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации издания, британский самолет вылетел с военной авиабазы в Норвегии, после чего приблизился к территории России и взял курс на юг. Маршрут воздушного судна следует вдоль российской границы. В данный момент Poseidon летит над Латвией.
В свою очередь, американский самолет вылетел из Румынии. Его курс также пролегает параллельно границе России.
Ранее самолет радиоэлектронной разведки Швеции совершил полет вдоль российской границы в районе Мурманской области.