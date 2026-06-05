Российский ударный дрон "Пиранья" стал модульным
Дрон "Пиранья", который подбил в зоне спецоперации первый танк Abrams, стал модульным. Его конструкция позволяет оператору при необходимости менять компоненты.
Об этом ТАСС на полях международной выставки HeliRussia 2026 сообщил представитель компании СКБ "Пиранья". Он отметил, первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном. Тот действовал на одной частоте видео и на одной частоте управления.
После этого дрон модернизировали. И он может использовать сразу четыре частоты управления одновременно. Система автоматически, без участия оператора, выбирает более стабильный сигнал.
"Пиранья" получила и модульную систему. Новая конструкция позволяет снять камеру, видеопередатчик, приемник управления, где уже стоят специальные крепления. Оператор оперативно меняет компоненты в случае необходимости, при этом все они универсальны и могут использоваться на разных моделях беспилотника.
FPV-дроны "Пиранья" относятся к малой беспилотной авиации. Способны переносить нагрузку от 5 килограммов, поражать наземную технику, блиндажи, окопы и объекты снабжения противника. Современные модификации оснащены приборами самонаведения, основанными на технологиях искусственного интеллекта.