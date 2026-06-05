Российский ударный дрон "Пиранья" стал модульным

Дрон "Пиранья", который подбил в зоне спецоперации первый танк Abrams, стал модульным. Его конструкция позволяет оператору при необходимости менять компоненты.

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Об этом ТАСС на полях международной выставки HeliRussia 2026 сообщил представитель компании СКБ "Пиранья". Он отметил, первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном. Тот действовал на одной частоте видео и на одной частоте управления.

После этого дрон модернизировали. И он может использовать сразу четыре частоты управления одновременно. Система автоматически, без участия оператора, выбирает более стабильный сигнал.

"Пиранья" получила и модульную систему. Новая конструкция позволяет снять камеру, видеопередатчик, приемник управления, где уже стоят специальные крепления. Оператор оперативно меняет компоненты в случае необходимости, при этом все они универсальны и могут использоваться на разных моделях беспилотника.

FPV-дроны "Пиранья" относятся к малой беспилотной авиации. Способны переносить нагрузку от 5 килограммов, поражать наземную технику, блиндажи, окопы и объекты снабжения противника. Современные модификации оснащены приборами самонаведения, основанными на технологиях искусственного интеллекта.