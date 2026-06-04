Подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что солдаты ВСУ пропадают в лесу под Сумами, попадая под удары российской артиллерии и подрываясь на своих же минах. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».

По данным Иванникова, военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ массово исчезают в лесу между селами Миропольское и Великий Прикол. Подполковник отметил, что многие из них получают статус пропавших без вести.

По словам Иванникова, заградительные отряды ВСУ заминировали «все возможные пути отхода» украинских штурмовиков. Он утверждает, что многие из этих мин были установлены «в тайне», чтобы предотвратить побеги.

«Ситуация для врага складывается так, что с одной стороны наступает российская группировка, а с тыла отступление блокируют собственные минные поля», - сказал подполковник запаса.

Иванников заявил, что в заградотряды часто входят наемники из западных страны. Он подчеркнул, что у штурмовиков ВСУ остается единственный выход - сдаться в плен.

Ранее источник РИА Новости в российских силовых структурах рассказал, что украинская 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада столкнулась с серьезными потерями в боях за село Кондратовка в Сумской области. Собеседник агентства заявил, что ситуация вызывает «вопросы и жалобы» у семей украинских солдат.

Родственники жалуются в соцсетях, что по «неизвестным причинам» их близкие пропадают без вести». Происходит это якобы уже после эвакуации с линии боевого соприкосновения.