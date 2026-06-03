На славянском направлении российские пехотные подразделения преодолели канал Северский Донец — Донбасс и приступили к штурму позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Малиновка и Тихоновка. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации уточняется, что фактически это означает открытие краматорского направления фронта. Атаки с целью прорыва в данные населенные пункты фиксируются с конца мая.

Ранее стало известно, что на фоне дефицита ресурсов оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске проседает на множестве участков, в частности в районе Дружковки.