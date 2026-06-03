Посол допустил удары ВС Росии по европейской стране
Британские компании, которые производят вооружение для отправки на Украину, могут в перспективе стать уелями ударов ВС России. Такое будущее для европейской страны допустил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью Sky News.
Он рассказал, что происходит процесс переноса производства украинских вооружений в разные государства, в том числе Великобританию, Данию и Канаду.
«Это лишь делает уязвимыми сами эти страны. В определенный момент, если ситуация не изменится, нам придется найти ряд контрмер. Я не говорю, какие именно, но нам известны адреса [компаний]. Мы распространяли их публично, они будут легкими целями», — предупредил дипломат.