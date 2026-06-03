Британские компании, которые производят вооружение для отправки на Украину, могут в перспективе стать уелями ударов ВС России. Такое будущее для европейской страны допустил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью Sky News.

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Он рассказал, что происходит процесс переноса производства украинских вооружений в разные государства, в том числе Великобританию, Данию и Канаду.