Ударные дроны ВСУ атаковали мясокомбинат в Мелитополе

Мобильные группы ПВО отразили утром 3 июня попытку ВСУ нанести удар беспилотниками по Мелитополю. Дроны-камикадзе сбиты на подлете и непосредственно над городом.

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Как сообщил глава региона, атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, и не снимать работу систем ПВО", - подчеркнул Евгений Балицкий.

Мелитопольцев также просят не приближаться к обломкам дронов и не поднимать их части. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщать в полицию по номеру 102.