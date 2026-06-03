В Геническе при атаке БПЛА ВСУ поврежден детсад

При атаке БПЛА ВСУ в Геническе 31 мая в здании детского сада были выбиты 20 окон, сообщается в телеграм-канале Народного фронта Херсонской области.

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Детсад "Теремок" находится в 85 метрах от места удара.

«Выбило 20 окон», - говорится в сообщении.

Дети с тех пор не ходили в свой садик. Учреждение сможет снова принимать ребят «как только пленку натянут», говорится в сообщении.

После атаки возникла необходимость в полиэтиленовой пленке, чтобы временно закрыть разбитые окна. Сообщается, что Народный фронт оперативно привез три больших рулона. «Восстановят разбитые окна также в жилых домах, - добавили в организации. - Народный фронт окажет гуманитарную поддержку».

31 мая ВСУ дроном нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. Погиб ребенок 2020 года рождения. Пострадали 11 человек. Повреждено, по предварительным данным, 48 квартир.