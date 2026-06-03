США подтвердили атаку на иранский остров

Военные Соединенных Штатов нанесли удар по иранскому острову Кешм якобы в целях самозащиты. Об этом сообщает центральное командование Пентагона (CENTCOM) на странице в соцсети Х.

© Лента.ру

Американские силы совершили самооборонительную атаку по острову, что стало ответом на попытки Ирана ударить по ним на Ближнем Востоке, утверждается в сообщении.

Как уточняется, действия США были нацелены на иранскую военную наземную станцию управления.

Mehr: в районе иранского острова Кешм произошли взрывы

Ранее телеканал Press TV сообщал, что Тегеран бьет баллистическими ракетами по базе с войсками США в Кувейте. По словам очевидцев, также взрывы слышатся в районе к югу от Эс-Сары в Кувейте. Силы ПВО страны Персидского залива начали отражать удары.

Два дня назад Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал базу, с которой США били по иранскому острову Сирик.