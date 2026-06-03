Иран ударил по базе США

Тегеран наносит удары по военным силам Соединенных Штатов, расположенным на базе в Али ас-Салеме (Кувейт). Об этом сообщает телеканал Press TV.

© Лента.ру

По словам очевидцев, взрывы слышатся также в районе к югу от Эс-Сары в Кувейте. Между тем, генштаб ВС страны сообщил о реакции на угрозы ракет и беспилотников. Силы противовоздушной обороны начали отражение ударов.

Трамп потребовал от Ирана письменных обязательств по урану

Американская оборонительная ракета упала в населенной местности Кувейта, говорится в сообщении телеканала. Это произошло после неудачной попытки перехвата входящих ракет.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по базе, с которой США производили атаку на иранский остров Сирик. Тогда он обратился к военным США с угрозой произвести более масштабный ответ, если агрессия повторится еще раз.