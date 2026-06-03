Реакция Москвы на террористический акт в Луганской Народной Республике заставила американских военных заговорить о риске выхода конфликта за географические рамки Украины. С жестким предупреждением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

© Московский Комсомолец

Офицер опубликовал свой анализ в социальной сети X. Он констатировал, что последние удары и заявления российской стороны фиксируют качественное изменение ситуации. Происходящее, по его оценке, уже перерастает в нечто иное, а сам конфликт может резко обостриться и выплеснуться наружу.

Дэвис акцентировал внимание на насущной необходимости для Запада. Он призвал немедленно добиваться мирного урегулирования российско-украинской войны за столом переговоров. Промедление в этом вопросе, с его точки зрения, несет прямую угрозу интересам Соединенных Штатов.

Появились кадры ночной ракетной атаки на Киев

Главной опасностью для Вашингтона подполковник назвал потенциальный кризис, при котором встанет вопрос о задействовании статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. Допускать подобного развития событий, подчеркнул он, категорически нельзя.

Поводом для комментария стал массированный удар возмездия, нанесенный Вооруженными силами России. Как сообщили в Минобороны РФ во вторник, удары наносились в ответ за теракт в ЛНР и иные атаки на гражданскую инфраструктуру. Поражены предприятия военной промышленности в четырех украинских регионах, а также цели в Киеве и Запорожской области.

Российский лидер Владимир Путин ранее не раз детально разъяснял позицию Москвы об отсутствии планов нападения на страны альянса. Несмотря на это, западные политики регулярно эксплуатируют миф о российской угрозе, отвлекая собственное население от внутренних проблем.