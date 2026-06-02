На Украине согласились с Лукашенко в одном вопросе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прав, предупреждая, что возможный конфликт с Украиной расширит фронт на 1500 километров.

Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Лукашенко говорит абсолютно правильную вещь: столкновение с Беларусью это +1500 километров линии фронта — вдвое к текущей протяженности. Но когда это [президент Украины Владимир] Зеленский в своих авантюрах руководствовался логикой?» — написал он.

По словам Дубинского, Зеленский стремится вовлечь в конфликт Евросоюз (ЕС) и «создать новую точку напряженности», чтобы получить больше денег и оружия, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее Лукашенко заявил, что на случай возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белоруссии у местных военных будет «одна очень серьезная цель», расположенная недалеко от государственной границы двух стран.