На ПМЭФ представили бронированный «Штурм»

Современные российские бронеавтомобили «Стрела» и «Штурм» представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Легкий броневик «Стрела» с колесной формулой 4х4 обеспечивает защиту от пуль автоматов АК-74 и АКМ, а также снайперской винтовки СВД. Машина развивает скорость до 155 километров в час по шоссе.

В основе бронеавтомобиля «Штурм» лежит полноприводное шасси ГАЗ С41А23 «Садко Next». Машина получила баллистическую защиту кабины и моторного отсека. Также бронированный грузовик оборудовали дистанционно управляемым тентом грузовой платформы, который сдвигают при помощи электропривода.

Кроме того, на форуме продемонстрировали двухосную машину «Спартак».

В марте бронеавтомобиль специального назначения «Спартак» заметили на улицах Тегерана. Минозащищенная машина, которую впервые представили в 2019 году, способна выдержать взрыв до шести килограммов тротила.