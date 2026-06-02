США выводят военных из Литвы

По данным портала "Интерфакс", портал TV3 сообщает о начале вывоза из Литвы свыше тысячи американских военнослужащих и военной техники по окончании срока их ротации. Ожидается, что их заменит новый контингент, однако сроки прибытия и численность группы остаются неизвестными, так как США пересматривают стратегию дислокации своих сил в Европе.

Дейвидас Матуленис, главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности, отметил, что часть американских солдат останется в стране до начала следующей ротации. По его словам, Вашингтон дал четкие гарантии постоянного присутствия войск, но точные цифры назвать пока невозможно.

Ранее ротация американских подразделений в Литве носила непрерывный характер: смена одной группы происходила без перерыва на прибытие новой. С 2019 года США регулярно размещали войска на территории Литвы, а с 2022 года статус их присутствия был официально изменен на непрерывную ротационную дислокацию.