В Киеве прогремели мощные взрывы

Сегодня в Киеве произошло несколько взрывов. Об этом со ссылкой на украинское телевидение сообщило РИА Новости.

«В Киеве звучат взрывы», - приводит издание сообщение украинского телеканала «Общественное».

В столице и в большинстве областей Украины действует воздушная тревога, пишет ТАСС.

Ранее по территории Украины был нанесен массированный комбинированный удар. Подполковник запаса Олег Иванников заявил, что под удар в Киеве попали военные объекты и объекты противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. По мнению военного эксперта, атака представляла собой «приглашение на переговоры».