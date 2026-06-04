В Севастополе сбили 20 БПЛА

Силы ПВО сбили 20 БПЛА ВСУ в Севастополе, в одном из СНТ поврежден фасад частного дома. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана", - написал он.

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Он уточнил, что по предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, на Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого БПЛА, в селе Фруктовом поврежден фасад частного дома. Пострадавших нет.