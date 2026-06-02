На Украине мобилизовали гражданина Германии

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) схватили и доставили в учебный центр в Черновицкой области на западе Украины гражданина Германии. Об этом сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам депутата, речь идет о жителе региона, которому в 2017 году указом президента прекратили гражданство Украины в связи с получением немецкого паспорта. Мужчина приехал на Украину навестить родственников. Во время общения с представителями ТЦК он показывал паспорт Германии и документы о прекращении украинского гражданства, однако это не подействовало, отметил депутат. Согласно его информации, в ТЦК ссылаются на наличие у мужчины украинского паспорта, который был оформлен ранее, считая это основанием для мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон. Такие инциденты неоднократно приводили к гибели людей.