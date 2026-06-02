Иран атаковал принадлежащее США и Израилю судно

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали принадлежащее США и Израилю судно. Заявление приводит информационное агентство Pars Today.

© Global look

В КСИР подчеркнули, что атака стала ответом на удар по иранскому судну «Лиан Стар» в Оманском заливе. В ответ Иран поразил судно «MSC Sariska».

Представители КСИР подчеркнули, что любая агрессия США в регионе получит решительный ответ.

Ранее агентство Tasnim писало, что Иран прекратил переговорный процесс с США на фоне обострения ситуации в Ливане.

Также стало известно, что Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль.