Ветеран предупредил о попытке прорыва ВСУ в Крым
Атаки украинских беспилотников на трассу "Новороссия" - сухопутный коридор, ведущий в Крым - могут быть использованы противником как инструмент для подготовки попытки прорыва на южное направление. С таким мнением в эфире «Рой ТВ» выступил ветеран боевых действий Святослав Голиков, известный под позывным «Филолог».
«Прорыв на юг. Вот та операция по обрушению логистики, которую они сейчас начали, вполне себе отвечает перспективным интересам прорыва на юг в сторону Крыма. Потому что вся эта трасса Мариуполь — Бердянск — Мелитополь и дальше на Крым, то есть Чонгар — Джанкой, она под вполне себе эффективным воздействием. Причем и ударными дронами, и плюс уже постановки мин. Поэтому, да, это создание предпосылок», — пояснил Голиков.
Его опасения разделяет ведущий эфира, публицист Максим Калашников. Он предположил, что противник может попытаться реализовать сценарий рассечения группировки российских войск вдоль побережья Азовского и Черного морей. При этом эксперты подчеркивают, что любые действия украинских сил на данных участках находятся под пристальным вниманием российских военных, которые способны оперативно купировать угрозы и нейтрализовать попытки противника нарушить безопасность сухопутного сообщения.
"Выявляется картина того, что они готовят удар на юг рассечением нашей группировки вдоль Азовского, Черного морей на две части с выходом на Крым", - сказал Калашников.
Он отметил, что ВСУ пытаются наносить удары не только по логистике, но и по складам и пунктам управления, а также по технико-эксплуатационным частям. По его предположению, ВСУ могут попытаться нанести отвлекающий удар на Брянск вместе с попыткой прорыва на юг.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с логистикой и обеспечением безопасности на этих направлениях, подчеркнул, что вопросы защиты региональных путей сообщения находятся в ведении оборонного ведомства, обладающего необходимыми средствами для обеспечения безопасности.
Что касается ситуации с топливом в Крыму, то представители Кремля заверил, что это вопросы, которые "высоко стоят на повестке дня".
"Все уровни властей работают над решением проблем" - подчеркнул Песков.