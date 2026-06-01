В крупных городах Украины прогремели взрывы

Взрывы в Одессе и Сумах были зафиксированы на фоне воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишут «Известия».

«В Одессе и Сумах прогремели взрывы», — сообщил телеканал «Общественное».

При этом пока нет данных о разрушениях и пострадавших.

В России назвали цель удара по Одессе

Ранее российские военные ударили по порту в Одессе, который был переоборудован из гражданского объекта в военные склады, где хранятся боеприпасы из стран НАТО. Также точечные удары наносились по аэродрому Школьный под Одессой, откуда, по данным экспертов, могут вылетать бомбардировщики Су-24 или истребители F-16 и наносить удары по российским регионам ракетам Storm Shadow.