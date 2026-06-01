Как рассказал ТАСС командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дамир Чапаев, украинские военнослужащие в районе села Новоподгородное в Днепропетровской области прибегали к использованию российской военной формы для маскировки.

По его словам, был случай, когда российские солдаты сталкивались с противником буквально в упор, и украинская сторона систематически применяет такую тактику. Один из командиров вражеских групп с позывным Пельмень, также переодетый в форму Вооружённых сил России, попытался продвинуться по лесополосам в сторону российских позиций. Его удалось вычислить и ликвидировать.

Напомним, что 29 мая Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило об установлении контроля над селом Новоподгородное в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Геническ.