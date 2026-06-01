Британия наращивает запасы ракет для борьбы с Ираном

Как пишет газета The Times, Соединённое Королевство увеличивает свои запасы зенитных ракет малого радиуса действия Martlet, чтобы подготовиться к возможному противостоянию с Ираном.

Эта ракета с лазерным наведением, развивающая скорость 1,5 Маха, разрабатывается французской компанией Thales Air Defence специально для британских вооружённых сил.

Martlet является многоцелевой управляемой ракетой и может применяться с вертолётов, катеров, наземных платформ, а также в составе переносных зенитных комплексов. Её масса составляет 13 килограммов, длина - 1,3 метра, диаметр - 76 миллиметров.

Издание отмечает, что Лондон пополняет свои арсеналы сотнями этих высокотехнологичных боеприпасов на фоне возросшей угрозы возможных ударов со стороны Ирана или его прокси-сил по базам британских союзников на Ближнем Востоке. По данным газеты, специализированные подразделения, дислоцированные в этом регионе, начнут получать новые ракеты уже в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что власти Израиля попросили у США разрешить расширить удары по Бейруту.