На Украине опубликованы некрологи четырех военных моряков.

Главный старшина Андрей Ануфриев, матросы Василий Довгошей, Сергей Павлов и Владислав Руденко уничтожены в результате удара БПЛА "Герань-2" по катеру ВМС Украины в порту Южный Одесской области 25 мая.

Какой именно катер украинского флота был поражен, не сообщается. Наиболее вероятно, что жертвой "Герани" стал один из уцелевших бронекатеров типа "Гюрза", пишет "Военный осведомитель".

Бронекатера этого типа спроектированы в Николаеве и строились в Киеве - на предприятии "Кузница на Рыбальском", совладельцем которого был президент Украины в 2014-2019 годах Петр Порошенко. Из-за этого катера типа "Гюрза" получили прозвище "москитный флот Порошенко".

В ходе СВО четыре бронекатера захвачены армией России. Три из них после замены боевого модуля служат на Черноморском флоте.