МО: силы ПВО сбили 23 украинских дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 мск сбили 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате БПЛА-атаки ВСУ на Геническ погиб один ребёнок. Десять человек обратились в больницу.

Также украинский дрон атаковал рейсовый автобус Старобельск — Москва в ЛНР.