ВСУ атаковали рейсовый автобус, ехавший в Москву

ВСУ атаковали рейсовый автобус "Старобельск - Москва"
ВСУ атаковали дроном рейсовый автобус "Старобельск - Москва" в Рубежном Луганской Народной Республики. Об этом сообщило в своем Мах-канале правительство ЛНР.
"31 мая около 11:10 БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу "Старобельск - Москва" в районе улицы Восточной города Рубежное", - говорится в сообщении.
В салоне в момент удара находились 11 пассажиров. Никто из людей не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, оказался пробит радиатор.
На месте работали следователи и сотрудники экстренных служб.