ВСУ атаковали Саратовскую область

Саратовская область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате ударов оказался поврежден инфраструктурный объект. Об этом рассказал губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — сказал он.

Глава области подчеркнул, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадавших нет.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Таганрог. «На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания», — говорится в сообщении.