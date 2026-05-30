На Украине испугались «разумных» роев российских дронов

При атаках на позиции Вооруженных сил Украины российские военные применяют интеллектуальные группы беспилотников, где каждый аппарат выполняет свою специфическую функцию. О данной тактике сообщил украинский военный аналитик Анатолий Храпчинский.

Согласно его данным, масштабные отряды дронов разделяются на несколько категорий: разведывательные единицы, ретрансляторы и машины для обнаружения воздушных целей. Подобная архитектура обеспечивает возможность передачи данных между участниками группы непосредственно в полете.

По словам эксперта, взаимодействие между дронами осуществляется посредством ретрансляторов, входящих в состав меш-сетей. Если один из аппаратов обнаруживает мобильную огневую группу или зенитные дроны на конкретном участке, остальные участники могут оперативно скорректировать свой маршрут. В связи с этим украинская сторона обратилась к западным партнерам с призывом предоставить эффективные системы противовоздушной обороны.