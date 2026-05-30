«Хезболлах» обстреляла  израильский город

Шиитская военизированная группировка «Хезболлах» нанесла ракетный удар по израильской территории, применив высокоточное оружие для поражения военных объектов.

Как говорится в коммюнике формирования, распространенном в Telegram-канале, атаке подвергся город Цфат, расположенный в Верхней Галилее всего в 20 километрах от ливано-израильской границы. «Бойцы исламского сопротивления нанесли удары по военным целям в городе Цфат. При обстреле были использованы высокоточные ракеты», — отмечается в заявлении.

Этот инцидент знаменует собой очередную эскалацию напряженности на северной границе Израиля, где столкновения между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и отрядами «Хезболлах» продолжаются уже несколько месяцев на фоне войны в секторе Газа. Выбор Цфата, который является не только военным, но и духовным центром еврейского мистицизма (каббалы), имеет символическое значение и демонстрирует готовность группировки наносить удары по целям в глубине израильской территории.

По информации, опубликованной «Хезболлах», основной мишенью первой волны атаки стала израильская военно-воздушная база, расположенная на горе Мерон. Ракетные залпы были произведены с территории Ливана в первой половине дня. Гора Мерон является стратегически важным объектом для израильских ВВС: там размещен ключевой центр управления воздушными операциями и система радиоэлектронной борьбы, которая координирует действия авиации и ПВО на северном направлении.

Помимо ракетной атаки на Цфат и базу на Мероне, «Хезболлах» также задействовала беспилотные летательные аппараты. Согласно коммюнике, ударные дроны атаковали казармы в поселениях Лиман и Шомера, которые находятся в приграничной зоне. В этих казармах, как утверждает группировка, размещаются израильские войска, непосредственно участвующие в сухопутной операции на юге Ливана.