Каждый запуск гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» — своего рода сигнал Западу, пишет хорватский портал Advance.

© ГСЧС Украины

По данным портала, российские военные, в ответ на атаки ВСУ, 24 мая нанесли удары по военным объектам на территории Украины ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер», «Циркон».

Автор статьи отметил, что беспилотники различных типов и крылатые ракеты уже стали неотъемлемой частью многолетнего противостояния.

Обозреватель подчеркнул, что «Орешник» относится к категории оружия, которое разработано для стратегического сдерживания, и его эффект не только военный.

«Это дорогое оружие для дорогих посланий, периодических ударов по ценным целям и постоянного напоминания Европе о том, что после отказа от старых договоров о ракетах сложились условия, которые все больше похожи на самый опасный период холодной войны», — разъяснил публицист.

Ранее обозреватель Марио Ланди в статье для итальянской Il Messaggero признал, что баллистическая ракета «Орешник» стала важным инструментом политического давления на Запад в целом.

В России назвали заявления Киева об «Орешнике» намеренной стратегией

Эксперт пояснил, что комплекс сочетает в себе три элемента, вызывающих глубокую обеспокоенность и даже страх у европейцев: сложность перехвата имеющимися средствами, способность нести несколько боеголовок, гиперзвуковую скорость.